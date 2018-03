En Baltimore, un grupo de personas protagonizan varias historias de amor: Beth no logra que Neil se plantee el matrimonio; la racionalidad de Janine empuja a su pareja a interesarse por otra mujer; Conor está desesperado porque su relación está estancada; Mary busca pareja a través de Internet; y Gigi se deja aconsejar por su vecino para triunfar con los hombres.

Esta cinta coral bebe del argumento de un libro que afronta las relaciones entre ambos sexos. La productora no es otra que Drew Barrymore -que también tiene un pequeño papel- y que cuenta con dos guionistas que ya coincidieron con ella en "Nunca me han besado". El equipo se completa con un reparto estelar, encabezado por intérpretes de la talla de Scarlett Johansson ("Lost in Translation"), Jennifer Aniston ("Friends") o Ben Affleck ("Argo"), muy populares entre el gran público.

Dirigida por el televisivo Ken Kwapis ("Hasta que el cura nos separe"), la película está basada en la novela "¿De verdad está tan loco por ti?", escrita por Greg Behrendt y Liz Tuccillo. La cinta fue un taquillazo que recaudó en todo el mundo casi cinco veces más de lo que costó, seguramente gracias a su elenco y a la sencillez de la propuesta.