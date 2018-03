Los reyes de España e Inglaterra, enfrentados, desean encontrar la Fuente de la Eterna Juventud. Por ello, el monarca inglés captura a Jack Sparrow, quien ha estado investigando sobre el paradero del lugar. Por si fuera poco, ha reaparecido un antiguo amor del pirata.

Cuarta entrega de la saga basada en una atracción de Disneyland que se inició con "La maldición de la Perla Negra". Johnny Depp vuelve a capitanear el reparto, aunque en esta ocasión no es Gore Verbinski quien dirige la función, sino el mismísimo Rob Marshall, especialista en filmes musicales como "Chicago" o "Nine". Precisamente el realizador vuelve a coincidir con una de las numerosas actrices de "Nine", la cada vez más internacional Penélope Cruz, que añade la nota romántica al personaje de Sparrow.

Con una estructura narrativa similar al resto de cintas de la saga cinematográfica, esta destaca por sus efectos 3D y la desaparición de los personajes de Orlando Bloom y Keira Knightley. Todo un lujoso espectáculo que volvió a llevar a los espectadores masivamente a las taquillas.