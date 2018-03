La familia Pearson decide alquilar una casa para pasar las vacaciones de verano. Sin embargo, su descanso se verá alterado por Sparks, Skip, Spike y Razor, cuatro alienígenas que llegaron antes que ellos. El clan familiar unirá fuerzas para echar a los pequeños y bélicos intrusos que viven en su desván.

Pese a que el diario "The Times" eligió esta producción en el número 14 de la lista de las 50 películas más importantes del 2009, el filme recibió opiniones negativas entre la crítica, que consideró que la cinta sólo puede mantener el interés en los menores de 12 años. En este sentido, la crítica también lamentó que Ashley Tisdale ("High School Musical") no apareciera más en la pantalla. Sin embargo, esta joven cantante y actriz, que interpreta a Bethany Pearson, grabó una canción para el filme titulada "Switch" que más tarde fue incluida en su segundo disco "Guilty Pleasure".

Como curiosidad, "They Came from Upstairs" tenía que ser el título original para el filme, pero luego fue cambiado por "Aliens in the Attic". El primero, no obstante, quedó como el lema de esta película, que ha servido de inspiración para un videojuego que sigue su línea argumental.