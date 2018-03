Calvin es un ladrón que mide un metro de altura y que decide dar su último gran golpe antes de retirarse de mundo del crimen. Intenta robar un valioso diamante, pero el plan falla y la joya acaba en el bolso de una mujer ajena a todo el tinglado.

Los hermanos Keenen Ivory, Shawn y Marlon Wayans, creadores de otras irreverentes comedias como "Scary Movie" y "Dos rubias de pelo en pecho", son también los responsables del guión y la producción de esta cinta que parodia el género criminal. Keenen Ivory, además, se encarga de la dirección, mientras que los otros dos hermanos interpretan los papeles protagonistas. El reparto se completa con la actuación de la atractiva Kerry Washington ("Ray", "Señor y señora Smith").

Como era de esperar, la crítica no tuvo piedad con la película y fue nominada a siete premios Razzie (los anti Oscars), incluyendo pero película, actor y director. Esto no fue un impedimento, sin embargo, para que destacara en taquilla: en España fue vista por casi un millón de espectadores. No en vano, Keenen Ivory Wayans tiene el récord del director negro más taquillero de la historia gracias a las dos primeras entregas de "Scary Movie".