En 1988, un desconocido secuestra a un hombre llamado Oh Dae-su, recluyéndolo en una habitación con televisión y sin ninguna comunicación. A través de la pantalla se entera de que su mujer ha muerto asesinada y la policía lo considera el principal sospechoso. Oh Dae-su escribe un diario en el que rememora todas las acciones en las que haya podido ofender a alguien, preguntándose si alguna de esas cosas le ha llevado a su situación actual. Al cabo de 15 años, Oh Dae-su es puesto en libertad y recibe una llamada que le propone descubrir el motivo de su cautiverio.

Un estilizado y desasosegante thriller, no apto para estómagos sensibles, que causó sensación en festivales como los de Sundance, Sitges o Moscú. Pero donde dio la campanada fue en Cannes logrando el Gran Premio del Jurado. Se trata de una adaptación cinematográfica del cómic de culto japonés del mismo título, obra de Garon Tsuchiya y Nobuaki Minegishi, llevada a la pantalla por el realizador coreano Chan-wook Park ("Sympathy for Mr. Vengeance").