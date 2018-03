Jimmy Dworski es un criminal que se escapa de la cárcel, a sólo cuarenta y ocho horas de finalizar su condena, para poder asistir a un importante partido de béisbol. Y por casualidad encuentra la cartera y la agenda de un importante ejecutivo a quien suplanta la personalidad. Empieza entonces una sucesión de equívocos que terminarán cuando los dos se encuentren.

Funcional comedia familiar, dirigida por Arthur Hiller (“Love Story”, “No me chilles que no te veo”) y coescrita por Jill Mazursky, hija del irregular realizador Paul Mazursky, que ejerce aquí las tareas de productor. La historia puede considerarse una variación de la vieja “El príncipe y el mendigo”, y se ciñe a la vieja y probada fórmula del cambio de identidades con resultado moralizante. El cómico James Belushi, en el papel del ‘mendigo’, y Charles Grodin, en el de ‘príncipe’, forman la particular pareja protagonista.