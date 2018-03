Gillian Holroyd parece una chica de lo más normal pero en realidad es una bruja moderna. Un día, conoce a Shepherd, un publicista a punto de casarse. La hechicera lo quiere para ella, por lo que le somete a un embrujo para detener la boda.

Una comedia romántica basada en una obra teatral de John Van Druten y llevada al cine por el director Richard Quine. El filme se convirtió en una de sus películas más famosas. De hecho, la película fue tan popular en su momento que muchos estadounidenses bautizaron a su gato con el nombre de Pyewacket, como el de Kim Novak en el filme.

La cinta tuvo el atractivo adicional de reunir de nuevo a la pareja formada por Novak y James Stewart, inmediatamente después de compartir cartel en "Vértigo", de Hitchock. El tercero en discordia fue, ni más ni menos que Jack Lemmon, en uno de esos papeles cómicos que marcaron la primera parte de su carrera.

No hay que confundir "Me enamoré de una bruja" con "Me casé con una bruja", una película que René Clair realizó en 1942.