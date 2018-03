Un fuerte de Nuevo México sufre un ataque de la banda de un indio rebelde y toma como rehenes a tres niños. El mayor Dundee, desoyendo los consejos de sus compañeros y las órdenes de sus superiores, persigue al forajido.

Este guion se escribió para que fuese dirigido por John Ford. Sin embargo, el mítico realizador de wésterns no estaba ni libre (estaba rodando "El gran combate") ni interesado en el proyecto. El libreto, entonces, cayó a manos de Sam Peckinpah, que convirtió la historia en su tercera película. Se trata de una original cinta del Oeste en la que el cineasta reflejó algunas de sus inquietudes temáticas como la amistad y la traición, el idealismo y el desarraigo de sus personajes, así como un uso de la violencia física hasta límites insospechados en los wésterns de entonces.

El reparto estuvo encabezado por Charlton Heston, con el que Peckinpah mantuvo una tensa relación durante el rodaje. Aunque el realizador le trató de manera muy humillante (hasta el legendario Ben-Hur le amenazó con un sable si no dejaba de ser tan odioso), Heston le defendió para que no lo despidieran a mitad de rodaje. Sin embargo, no quiso volver a trabajar con él el resto de su carrera.