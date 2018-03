Carmen, Inés y Eva son detectives privadas, pero no llevan sombrero ni pistola, sino que hacen la compra, cambian pañales y tratan de mantener una pareja. Mientras trabajan desvelando secretos ajenos, las tres descubrirán que hay mentiras propias que no han sabido ver y verdades que es mejor no revelar.

Después de explorar brillantemente las relaciones de pareja en "Te doy mis ojos", Icíar Bollaín vuelve adentrarse en estos terrenos con "Mataharis", un drama sobre la incomunicación, el desgaste de lo cotidiano y la difícil conciliación entre el trabajo y la familia. Rodada entre Guadalajara, Madrid y Peñíscola, la cuarta película de la realizadora confirma sus notables aptitudes narrativas, con unos personajes perfectamente dibujados que son interpretados con fuerza por Najwa Nimri, en su mejor trabajo según algunos críticos, Nuria González ("Pudor", "Torremolinos 73") y María Vázquez ("La noche del hermano"). Estas dos últimas fueron candidatas al Goya por sus interpretaciones en "Mataharis", aunque el éxito de crítica no quedó aquí. La producción también optó a los Goyas para Tristán Ulloa y Bollaín, candidata tanto por la dirección como por el guion original.