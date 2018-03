Un ex campeón mundial de lucha libre y su protector intentan reconquistar la gloria del pasado.

Tras rodar cortometrajes como "Segundo aniversario", "Sofía" o "The Nine Mile Walk", el realizador Álvaro Brechner debutó en el mundo del largometraje con este drama con toques cómicos que recuerda en temática a otra película que se había estenado recientemente: "The Wrestler", de Darren Aronofski.

La que nos ocupa, a pesar de ser la candidata uruguaya para los Oscars de 2010, no logró estar entre las nominadas a mejor película de habla no inglesa. Tampoco no logró calar en el público, aunque ello es debido principalmente a que su público objetivo es más bien minoritario. A quien sí conquistó fue a la crítica, que halagó su lirismo y elegancia, y a su protagonista, el escocés Gary Piquer ("La caja Kovak", "El último viaje de Robert Rylands") en una buena caracterización 'vintage'.