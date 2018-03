D'Artagnan, un joven y pendenciero gascón, llega a París para unirse a los mosqueteros del rey Luis XIII. Allí conocerá a Athos, Porthos y Aramis, tres miembros de este cuerpo a los que pronto les unirá una inquebrantable amistad. Juntos lucharán para defender los intereses de su soberano contra las intrigas del ambicioso cardenal Richelieu.

Una lujosa adaptación del clásico homónimo de Alejando Dumas, con todo el encanto naif de las películas de aventuras de los años 40 y 50. De todos los filmes no musicales que rodó Gene Kelly, este era, definitivamente, su favorito. El actor esperaba que su interpretación en el mismo convenciera a los ejecutivos de la Metro para que le dejaran protagonizar una versión musical de "Cyrano de Bergerac", pero no fue así. En todo caso, eso no desmerece la entusiasta composición del bailarín, que abordó las escenas de esgrima casi como una extensión natural de sus habituales números de danza, muy bien secundado por una Lana Turner que nunca estuvo más bella que dando vida a la malvada Milady De Winter.