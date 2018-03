En el año 1959, en Nueva York, el auge del teatro en Broadway pasa por un momento brillante. El productor Max Bialystock, sin embargo, no tiene suerte con sus obras. Un día, el contable Leo Bloom le comenta que un hombre con pocos escrúpulos podría hacer más dinero produciendo una obra que fuera un fracaso.

Adaptación de la exitosa película de Mel Brooks que se estrenó a la década de 1960, una cinta que también pisó las tablas convirtiéndose en un musical bastante conocido de Broadway. Curiosamente, los roles principales fueron a parar a los actores que en 2001 habían interpretado la producción teatral, a excepción del cómico Will Ferrell ("Elf") y una Uma Thurman ("Pulp Fiction") que fue sustituida en las escenas de baile por Angie L. Schworer, la actriz que daba vida a Ulla en Broadway.

La película consiguió cuatro candidaturas a los Globos de Oro (mejor largometraje, canción original, actor principal -Nathan Lane- y actor secundario -Ferrell-). Además, la canción "There's Nothing Like A Show On Broadway" -escrita por el mismo Brooks y cantada por el mencionado Lane y Matthew Broderick- optó a los Grammys.