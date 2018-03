Jim Kane es un cowboy en la más absoluta ruina. Pero ese no es su único problema: sus caballos están en cuarentena, su apartamento se cae a pedazos y su ex mujer le exige una pensión. Su suerte parece cambiar cuando un ranchero le contrata para que vaya a México a comprar unas cabezas de ganado. Pero las cosas no son lo que parecen y Jim es víctima de los juegos sucios del ranchero.

La tercera colaboración entre el director Stuart Rosenberg y Paul Newman, tras “La leyenda del indomable” y “Hombre de hoy”, fue este neo western sobre dos cowboys trotamundos, con guión del también cineasta, Terrence Malick. Con un tono que a veces raya en la comedia, la cinta se beneficia de la estupenda fotografía de Laszlo Kovacs y de la interpretación de Kelly Jean Peters en un pequeño papel secundario.