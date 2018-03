Una joven estudiante ve cómo sus amigos comienzan a recibir mensajes en el móvil que les muestran su muerte. Cuando ella lo recibe, tendrá tres días para escapar de su propio fallecimiento, con la ayuda de un detective.

En una época en la que el cine de terror estadounidense se nutría de las ideas de los cineastas asiáticos (en la misma década, se habían estrenado los 'remakes' "The Ring", "Dark Water", "The Eye: visiones", "El grito" o "Pulse (conexión)"), los productores decidieron no pasar la oportunidad de crear una nueva versión de la cinta de Takashi Miike de 2004 que lleva el mismo nombre. Para ello, contaron con el mexicano Guillermo del Toro, que declinó la oferta porque ya tenía en mente su secuela "Hellboy 2, el ejército dorado". Al final, contrataron al francés Eric Valette, quien ya se había adentrado en el mundo del miedo en 2002 con "Maléfique". A pesar de tener en su cartera a dos actores de la talla de Ed Harris y Gabriel Byrne, al final las circunstancias hicieron que ambos abandonaran el proyecto y que "Llamada perdida" se quedara con un cartel mucho más modesto. Eso quizás afectó a taquilla, pues en España recaudó menos que su predecesora japonesa.