En tres periodos diferentes de la Historia (la Edad de Piedra, el Imperio Romano y los años 20), se repite la misma historia de amor: la lucha de un hombre contra un rival mucho más fuerte que él para obtener a la mujer amada.

Primer largometraje dirigido por Buster Keaton, quien trata de hacer una especie de parodia-homenaje a la película de Griffith "Intolerancia". Al ser su primera experiencia como director, Keaton no las tenía todas consigo, y por eso prefirió la estructura en tres episodios diferentes, ya que si no funcionaba en taquilla, podía emitirse cada episodio por separado. Pero el gran talento que demostró en sus posteriores filmes ya se evidenció en este primero y la película fue muy bien acogida por el público. El mensaje es bien simple: la invariabilidad del amor a lo largo de la Historia. Entre los protagonistas encontramos al mismo Keaton, a Wallace Beery, ganador de un Oscar años después por "El Campeón", y Margaret Leahy, en el que fue su único papel en la industria cinematográfica. También aparece Oliver Hardy cuando todavía no había formado pareja con Stan Laurel.