Un descendiente de misioneros occidentales apodado Grulla Blanca se convierte en monje Wudang para llegar a ser maestro de artes marciales. Tras un ataque al monasterio donde habita por parte de las tropas nacionalistas, Grulla Blanca jura vengar la muerte de su maestro.

Telefilme producido para el canal de televisión estadounidense dirigido a los hombres Spike TV. David Carradine ("Kung Fu") y Daryl Hannah ("Splash"), dos actores que ya habían trabajado juntos en las dos entregas de "Kill Bill" y posteriormente la película "Eldorado", encabezan el reparto.

El director, Philip Spink ("El Duque"), apuesta por una ligera renovación del cine de artes marciales y utiliza la violencia justa para contar una historia con más profundidad de argumento de lo habitual en el género. La cinta de acción fue nominada a dos premios Leo -galardones que otorga la academia de cine y televisión de la Columbia Británica- por su música y su fotografía. Cabe destacar que "Las crónicas de la Grulla Blanca" fue rodada íntegramente en China y que Daryl Hannah se estrenó como cantante en esta cinta con el tema "You Made Me Love You".