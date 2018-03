Durante diez años, Joey Gazelle ha llevado una doble vida como adorable padre de familia y como mafioso de la banda italiana de los Perello. Sin embargo, pone a su gente en peligro tras ignorar una orden del clan de gánsteres.

Wayne Kramer ("Crossing over") es el director y guionista de este thriller estadounidense de acción y violencia en el que la adrenalina está presente hasta el final. En el reparto participaron Paul Walker, que dio vida a Joey en el filme y que fue uno de los protagonistas de "The Fast and the Furious". También compartieron cartel la actriz Vera Farmiga ("Infiltrados"), Chazz Palminteri ("Memorias de Queens"), Alex Neuberger ("Superdog") y Cameron Bright ("X-Men 3 - La decisión final").

Kramer, de origen sudafricano, no tenía una carrera muy extensa como director. Empezó como cineasta en la década de los 90, y desde entonces, solo había dirigido cinco películas, en las que se caracterizó por enfatizar la sexualidad y la violencia.