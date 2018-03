Para ahorrarle a su esposa el dolor de saber que su hijo recién nacido ha muerto, un diplomático de los Estados Unidos lo sustituye por un bebé huérfano. Con el paso del tiempo y tras una serie de espantosos asesinatos y de inquietantes advertencias, el matrimonio Thorn comprende con horror que el niño es en realidad el hijo del demonio.

Remake de una de los clásicos de terror más famosos de todos los tiempos, producido en los años 70 con el mismo nombre. En esta ocasión, la cinta se estrenó en una fecha muy especial: el 6 de junio de 2006 (06/06/06). La operación, que responde a criterios comerciales, se hizo coincidir con el triple seis con que se identifica al diablo. Además, la película, que incluye imágenes de desastres reales como los atentados del 11-S y el tsunami del sureste asiático, estuvo rodeada durante su estreno de un cierto aire de superstición. Los propios productores alimentaron esta sensación explicando sucesos extraños que, según ellos, se produjeron durante el rodaje.

No obstante, la crítica, que no entiende de fenómenos paranormales, no dudó en atacar la cinta ya que, según muchos expertos, no estuvo ni de lejos a la altura de la original.