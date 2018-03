Cuando los soldados del ejército manchú arrasan el pueblo del maestro Kwun, matan a su mujer. Con el fin de salvar a su hijo Ting, único superviviente de la masacre, el maestro Kwun decide huir. Durante años viaja por la China imperial defendiendo a los débiles hasta que encuentra a cinco monjes shaolines que tienen el mapa de un tesoro tatuado en sus espaldas. Sin embargo, el destino volverá a enfrentarlo a los perversos soldados que mataron a su familia.

Cine con denominación de origen Hong Kong, donde predominan las artes marciales y la acción. Sin embargo, la que nos ocupa tiene un tono más oscuro de lo que acostumbran a tener este tipo de producciones y presenta a un frío padre de familia que se rebela contra la dinastía Qing. El encargado de representar este rol fue un ya famoso en China Jet Li ("Romeo debe morir"), acompañado del debutante Miu Tse. No sería la última vez que el joven actor encarnaría al hijo de Li en la gran pantalla, ya que un año más tarde coincidirían de nuevo en "My Father Is a Hero".