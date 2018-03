Un legionario romano y su esclavo celta irán en busca del emblema dorado de la Legión Novena para honrar a su padre, quien dirigía a esos hombres. Todos ellos desaparecieron 20 años atrás sin dejar rastro en el norte de Escocia.

Dirigida por Kevin MacDonald ("El último rey de Escocia"), el filme está basado en la novela "The Eagle of the Ninth" (1954) de la escritora británica Rosemary Sutcliff. Esta adaptación está protagonizada por Channing Tatum ("Querido John", "Step Up"), que sufrió un doloroso percance. Durante el rodaje, los actores utilizaron una técnica para grabar escenas en el río y no pasar frío que consiste en verter agua hirviendo en el traje. Pero al responsable se le olvidó diluirla con agua fría y cuando Tatum se quitó la armadura, el líquido elemento cayó en su entrepierna, causándole quemaduras en los genitales.

Junto a él, se encuentra Jamie Bell ("Billy Elliot", "Las aventuras de Tintín") que tuvo que someterse a largas horas de entrenamiento físico para su personaje. Cabe destacar que en el DVD que salió a la venta aparece un final alternativo.