Kate y John pierden al bebé que estaban esperando y todo se derrumba a su alrededor. Para intentar recuperar la normalidad, la pareja se decide a adoptar a un huérfano. En el orfanato, se sienten enigmáticamente atraídos por una niña de rostro angelical llamada Esther.

El productor Joel Silver ("Arma letal", "Matrix"), contento con el trabajo realizado por el cineasta barcelonés Jaume Collet-Serra en la revisión de "La casa de cera", decidió volver a contar con él para "La huérfana". Se trata de una cinta de terror menos explícita que su antecesora, cuyo estreno no estuvo exento de polémica, pues fue la diana de las críticas de muchas asociaciones que fomentan las adopciones.

El papel protagonista, originalmente pensado para una niña de tez blanca y cabello rubio, fue a parar a la morena Isabelle Fuhrman ("Hounddog"). Y es que los productores quedaron tan impresionados por su audición que la contrataron a pesar de no encajar en el perfil. Le acompañaron dos actores con más experiencia en el celuloide: Vera Farmiga ("Infiltrados", "Up in the Air") y Peter Sarsgaard ("Boys Don't Cry", "Plan de vuelo: Desaparecida").