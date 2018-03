Ruby Rose, cansada de vivir aislada entre las impresionantes montañas de Tasmania, abandona a su marido y a su hijastro e inicia un viaje hacia lo desconocido. Ruby lleva tiempo soñando con esta aventura porque el único contacto con la civilización proviene de los libros que su abuela le regaló, historias que hablan de otras gentes y otros mundos, distintos e interesantes aunque también peligrosos.

Esta apasionante y conmovedora historia de una intrépida mujer es el debut cinematográfico del cineasta independiente Roger Scholes ("Cable"), en el que cabe destacar la magnífica fotografía de Steve Mason ("El amor está en el aire", "Bootmen"), que ayuda a dar un toque poético y místico a la cinta.

Su éxito de crítica no solo se saldó con un premio AFI (el equivalente australiano de los Goya) a la mejor banda sonora (Paul Schutze -"The Prisoner of St. Petersburg"-) y dos nominaciones más en las categorías de director y filme; sino que "The Tale of Ruby Rose" llegó hasta Europa y se coló en los premios del destival de Venecia, optando al león de Oro y ganando dos premios que recogieron Scholes y Melita Jurisic ("Something in the Air"), la actriz principal.