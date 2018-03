En 1911, Vernon Castle busca en una playa de Nueva Jersey a la estrella del espectáculo donde él interpreta un papel secundario. Pero a quien se encuentra es a Irene Foote, una compañera de trabajo. Ambos se enamoran y terminan casándose y, gracias a la insistencia de ella, Vernon deja la comedia para probar suerte como bailarín.

La última de las nueve películas que rodó la mítica pareja formada por Fred Astaire y Ginger Rogers para la RKO. Se trata de un caso diferente de los demás, ya que en esta ocasión dieron vida a dos personajes reales: el legendario dúo de bailarines formado por el matrimonio Castle, que arrasó entre 1912 y 1916. Por ello, Fred y Ginger tuvieron que bailar piezas que los Castle habían hecho famosas, como el fox trot, la polka y el tango. Igualmente, en vez de las usuales bandas sonoras de Berlin, Kern o los Gershwin, la cinta utilizó música de la época, como los temas "By the Light of the Silvery Moon" y "Waiting for the Robert E. Lee". "La historia de Irene Castel" se convierte así en un tributo a unos tiempos pasados y a un dúo que, según el propio Astaire reconoció, tuvo una tremenda influencia en su carrera. Un canto del cisne, pues, muy apropiado.