El hijo del teniente de policía Griff muere accidentalmente cuando jugaba con la pistola de su padre. Desde entonces, Olivia, su esposa, no consigue superar tan dramática pérdida, y Griff acaba marchando de casa. Entonces, Griff empieza a investigar lo que parece ser un suicidio, aunque él no lo crea. Sus investigaciones le llevan a tropezar con Nikki, una frágil joven que no tiene mucho éxito con los hombres.

Un thriller de bajo presupuesto que cuenta entre sus protagonistas con las televisivas Alexandra Paul ("Los vigilantes de la playa") y Cynthia Preston ("Hospital general").