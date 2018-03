Brennan y Dale son dos hombres solteros y desempleados que viven con sus respectivos padres aún a pesar de estar a punto de cumplir los 40. Cuando la madre de Brenan, Nancy, y el padre de Dale, Robert, se casan y se mudan juntos, estos dos niños grandes se verán obligados a compartir casa, algo que les costará sobremanera.

El guionista y realizador Adam McKay coge las riendas de la dirección de esta hilarante comedia estadounidense producida por el aclamado Judd Apatow. Considerado por muchos un auténtico rey Midas del género humorístico, el productor ha trabajado en películas de éxito comercial como "Virgen a los 40", "Superfumados" o "Paso de ti". Todas comparten el mismo sentido del humor gamberro y en todas Apatow se ha sabido rodear de actores cómicos con solvente experiencia. "Hermanos por pelotas" encaja a la perfección en el molde empleado con anterioridad por la factoría Apatow y cuenta con dos protagonistas que logran imprimir su particular sello, los divertidos John C. Reilly y Will Ferrell , quienes ya habían trabajado juntos en "Pasado de vueltas".

El doblaje en español de la cinta de Florentino Fernández y Santiago Segura desencantó a la crítica especializada.