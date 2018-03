Néstor es un pastelero recientemente enviudado que se encapricha de Maribel, la hija de la señora de la limpieza. La muchacha es un poco ligera de cascos y no le conviene para nada a Néstor. Además, Maribel se ha enamorado de Manolo, un cazador de morosos con quien sueña una vida llena de aventuras. Sin embargo, animada por la herencia que le dejaría Néstor si muriese, Maribel se casa con él, esperando que el pastelero no tarde mucho en hacerlo. Y si no, ya le dará un empujoncito, ella o... mejor Manolo.

Primera película de Ramón De España, periodista, novelista y crítico de cine. De España escribió el guión basándose en un hecho real que leyó en la revista "Interviú" pero, ante la imposibilidad de llevarlo al cine, decidió escribir una novela que se tituló "La casa del dolor". Finalmente, Juan Alexander decidió producir la película. Se trata de una comedia negra, negrísima, protagonizada por unos personajes bastante patéticos que se mueven entre la tragedia y la comedia. Éstos, están interpretados por Ingrid Rubio ("Noviembre"), Alberto San Juan ("Días de fútbol") y Emilio Gutiérrez Caba ("La comunidad"), entre otros. Además, también hay 'cameos' de Carme Elías o Isabel Coixet.