El pequeño Hannibal Lecter ve cómo sus padres son asesinados en la Segunda Guerra Mundial y poco después cómo unos mercenarios, aislados en la nieve, practican canibalismo con su hermana pequeña, Mischa. Después de mudarse a París con su tía, estudia medicina a la vez que despierta su instinto asesino. Con sed de venganza, se cobra sus primeras víctimas y busca a los asesinos de su hermana. Dirigido por Peter Webber ('The girl with a Pearl Earring') y producido por Dino de Laurentiis (" El dragón rojo", "Hannibal"), el filme es una precuela de "El dragon rojo", "El silencio de los corderos" y "Hannibal", siendo la quinta película rodada sobre el famoso psiquiatra homicida que creó el escritor Thomas Harris. Rodada íntegramente en Praga, el papel del joven Hannibal Lecter lo encarna Gaspard Ulliel ("Largo domingo de noviazgo"), cuyo despegue definitivo como actor se produjo en esta película. Dominic West, protagonista de la exitosa serie 'The Wire', personifica al incansable inspector Popil de la policía parisina y Li Gong ('Memoirs of a Geisha','Miami Vice') es la adinerada tía del asesino. La producción fue menos exitosa en taquilla que sus anteriores entregas.