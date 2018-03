Jack Ryan, un hombre encantador, pero revoltoso, tiene en su currículo una larga lista de pequeñas estafas. Un día, va a Hawái, el paraíso de los surferos, y allí es reclutado por un severo juez para que busque a auténticos criminales.

'Remake' de la comedia de 1969 "La perversa", ambas basadas en la novela "The Big Bounce", de Elmore Leonard (autor de los libros que inspirarían "Jackie Brown" o "Un romance muy peligroso"). Curiosamente, el escritor, quien ya mostró su rechazo a la primera adaptación a la pantalla de su obra, tampoco estuvo demasiado contento con esta nueva versión.

No fue sólo una sensación del novelista, fue una opinión generalizada: no sólo resultó un gran desastre en taquilla (no recaudó ni una tercera parte de lo que costó), sino también fue duramente censurada por la crítica, que la consideró un gran desperdicio de talento. Y es que la cinta está repleta de caras conocidas de Hollywood como Owen Wilson ("Starsky & Hutch"), Morgan Freeman, Charlie Sheen ("Dos hombres y medio"), Gary Sinise ("CSI: NY"), Vinnie Jones ("X-men 3: la decisión final") o la ex modelo Sara Foster ("Sensación de vivir: la nueva generación"), entre otros.