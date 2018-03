A Rod le gusta la acción. Por eso, cuando su padrastro le dice que ha de operarse del corazón, el joven se propone batir el récord de salto por encima de autobuses para recaudar el dinero necesario.

The Lonely Island es un trío de cómicos (Andy Samberg, Akiva Schaffer y Jorma Taccone) muy famoso en Estados Unidos por sus escenas cómicas en "Saturday Night Live" y por sus ingeniosos vídeos virales. En el verano de 2006, entre temporada y temporada del programa de humor, el trío se lanzó a la aventura de rodar su primera película. Para ello, adaptaron a su particular universo un guion que había escrito Pam Brady ("South Park") para lucimiento del también cómico Will Ferrell (que acabó participando en el proyecto como productor ejecutivo) pero que llevaba tiempo en un cajón por problemas de agenda del intérprete. El resultado fue una alocada comedia en la que Akiva Schaffer se encargó de la dirección (debutando así como realizador) y Andy Samberg y Jorma Taccone se adjudicaron los roles protagonistas.

Cabe destacar, a modo de anécdota, que la banda que toca durante el salto final del protagonista y que lleva por nombre Gown es, en realidad, Queens of the Stone Age.