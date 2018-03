Nick Parker es un joven artista que vive solo y pasa las noches pintando en su apartamento, situado en un viejo edificio propiedad de un hombre llamado Sidney con el que Nick no se lleva bien. Una noche, Nick oye ruidos extraños en el piso de abajo donde vive Will, un hombre muy particular al que no le importa molestar al joven artista con sus ruidos. Cuando Sidney es asesinado, Nick se convierte automáticamente en el principal sospechoso y el crimen provoca un efecto paranoico en toda la vecindad, que sólo termina cuando es descubierto el verdadero asesino y se prueba la inocencia del muchacho.

Alex Winter, más conocido por compartir papel protagonista con Keanu Reeves en “El alucinante viaje de Bill y Ted”, dirigió este thriller psicológico sobre un hombre que padece una crisis mental al ser acusado de un asesinato. El protagonista del film es Henry Thomas, el inolvidable niño de “E.T”, acompañado de un reparto proveniente del mundo televisivo entre los que destaca Teri Hatcher, la protagonista de la serie “Lois y Clark. Las nuevas aventuras de Superman”.