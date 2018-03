La familia Campbell recibe la terrible noticia de que su hijo adolescente, Matt, tiene cáncer. Para no estar muy alejados de la clínica donde recibe tratamiento, deciden mudarse a una cercana casa de estilo victoriano que oculta un oscuro pasado. Rápidamente empiezan a presenciar extraños y violentos fenómenos que tienen un origen sobrenatural.

Arquetípica película de terror basada en supuestos hechos reales que sucedieron en la ciudad estadounidense de Connecticut y que fueron recogidos en el libro "In a Dark Place: The Story of a True Haunting". Con un argumento muy ordenado, la ópera prima del director Peter Cornwell ("Post Apocalyptic Pizza") sabe transmitir el sufrimiento y desorientación que vive la familia.

Y quién mejor ejemplifica toda esta desesperación es Virginia Madsen ("Entre copas") en el papel de madre. El joven Kyle Gallner ("Jennifer’s body") interpreta al hijo enfermo que será víctima de los espíritus, mientras que el veterano Elias Koteas ("Shutter Island") da vida al reverendo Popescu, experto en exorcismos.

Cornwell utiliza referencias a filmes de culto como "El exorcista" y "El resplandor" para dar un poco más de empaque a una cinta.