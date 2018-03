Un grupo de parejas y ex parejas en crisis viven disparatadas peripecias. Filippo y Caterina, en pleno divorcio, luchan por no ganar la custodia de sus hijos; Luca, con más de 50 años, está decidido a ser joven de nuevo y Sergio, divorciado desde hace años, se enfrenta a la complicada tarea de ser padre de sus dos hijas adolescentes tras la muerte repentina de su ex mujer.

El experimentado guionista Fausto Brizzi apuesta por una historia que recuerda a la popular "Manuale d’amore". En esta ocasión, Brizzi se atreve también a dirigir para abordar un tema universal: la caducidad del amor. Cimentado en diálogos hilarantes, Brizzi construye el humor de la cinta de una manera similar a como lo hacían las comedias clásicas. Los personajes, claramente definidos, mejoran con la correcta interpretación del amplio elenco, destacando especialmente Claudio Bisio ("Manuale d'amore 2") y Carla Signoris ("Giorni e nuvole"). Ambos recibieron sendas nominaciones a los premios de la Academia italiana. De hecho, el filme tuvo una cálida acogida en su país de origen, donde obtuvo nueve candidaturas a los David di Donatello, además de una nominación al Globo de Oro para la mejor comedia.