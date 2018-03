Durante la II Guerra Mundial, Rosalind Bruce es una bailarina de un viejo 'music hall' londinense, donde a pesar de los bombardeos y las duras circunstancias de la guerra, jamás se suspende una representación. Cinco veces al día, y sin faltar jamás a su cita, Rosalind actúa para su público. Es allí donde conoce a Paul Lundy, un apuesto piloto americano, con el que inicia un romance.

Película musical dirigida por Victor Saville a partir de la obra teatral "Heart of the City" de Leslie Storm. La finalidad del filme, rodado en plena guerra, no fue otra que levantar el ánimo de las tropas aliadas, teniendo para ello a Rita Hayworth, el mito erótico del momento. La banda sonora compuesta por Marlin Skiles Morris Stoloff recibió una nominación. También fue nominada como mejor canción uno de los temas interpretados por Rita Hayworth, “Anywhere” que se convirtió en un gran éxito popular. Como anécdota, explicar que este film se estrenó justo cuando Hayworth estaba rodando su título más famoso, "Gilda".