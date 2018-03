John Hardin es un frío asesino a sueldo que cumple su trabajo profesionalmente, sin ningún tipo de duda o remordimiento. Su último cliente es Jack Rushton, un poderoso hombre de negocios que lo contrata para que mate a Rena, su mujer, quien le ha robado un disco de ordenador con información muy valiosa. Lo que Rushton no sabe que es que víctima y verdugo son amantes y se han aliado contra él.

Michael Madsen, todo un especialista en papeles de matón sin escrúpulos, protagoniza esta cinta de acción junto a Jennifer Tilly y Gary Busey. Dirigida por David Wyles, en la que es su único filme hasta ahora, "Engaño mortal" parte de una novela policíaca de Hugh C. Rae titulada "The Shroud Society". De todos modos, la película no llegó a estrenarse en nuestras pantallas.