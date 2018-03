Una madre sospecha que su hija adolescente chatea con un desconocido. Su preocupación aumenta cuando descubre que este misterioso hombre no es un estudiante como le ha hecho creer, sino que se trata de un preso.

Telefilme canadiense que basa su premisa en el temor maternal de no conocer al novio de su hija. Si a eso se le añade un toque sobre los peligros de Internet, el resultado es "Engañada en la red", una producción que mezcla drama y suspense, y que no esconde su formato televisivo. El responsable de llevar esta idea a la pequeña pantalla fue Curtis Crawford, un artesano que empezó su carrera como animador en series como "Alvin y las ardillas" o "Daniel el travieso" y que terminó dedicándose a las tareas de productor y director de cintas como la que nos ocupa. Como acostumbra a pasar en este tipo de ficciones, los papeles protagonistas del filme recayeron en rostros conocidos de la televisión estadounidense: Alexandra Paul ("Los vigilantes de la playa") y Thea Gill ("Queer as folk").