Beth Harper es una exitosa agente inmobiliaria muy desafortunada en el amor. Por ello, decide viajar a Roma donde además acudirá a la boda de su hermana, allí impulsivamente roba las monedas de una fuente, es entonces cuando empieza a ser perseguida por un grupo de incansables pretendientes.

Tras "Daredevil" y "Ghost Rider" Mark Steven Johnson se atreve con el género romántico sin llegar a cosechar el éxito esperado. Siendo "En la boda de mi hermana" un remake de la película para televisión estrenada en 1970 "Three Coins in te Fountain". En esta ocasión Johnson ha querido incluir dentro del filme elementos tales como la magia, pero que finalmente no han funcionado, o por lo menos así lo afirma la crítica que tacha la producción de "empalagosa" y "poco originial".

Un cambio de registro substancial es el que experimentó el compositor Christopher Young ("El exorcista") que abandona las cintas de terror para poner música a esta comedia romántica que cuenta con actores televisivos como Kristen Bell ("Heroes") o Josh Duhamel ("Las Vegas"). Los dos protagonistas dejan en un segundo plano a actores de la talla de Danny De vito o Anjelica Huston.