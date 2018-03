Charlie Fineman es un dentista de Manhattan que perdió a su familia en el 11-S, y con ello también perdió todas las ganas de vivir. Incapaz de superar la tragedia, un día se reencuentra con un antiguo compañero de la universidad, Alan Jonson, que le ayudará a reconstruir su vida.

Después de leer por segunda vez el guión de "En algún lugar de la memoria", el actor cómico Adam Sandler ("50 primeras citas") no pudo resistirse a encarnar a Charlie Fineman en este reflexivo drama. Mike Binder ("Diario de un ejecutivo agresivo"), se puso al frente de la dirección y el guión con los terribles atentados del 11 de septiembre de trasfondo. Binder bautizó el filme con un título que proviene de la canción "Love, Reign o'er Me" de The Who, pieza que forma parte de la banda sonora de la cinta.

La película cosechó críticas generalmente positivas, sobre todo gracias al trabajo interpretativo de Adam Sandler y de Don Cheadle ("Crash"), así como a la dirección y guión de Mike Binder.