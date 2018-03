En 1978, un niño que juega cerca de su casa se da un golpe y queda inconsciente. Ocho años después despierta, vuelve a su casa y empieza a ser perseguido por la NASA, que dice que ha sido abducido.

Curioso filme de ciencia ficción, con niño como protagonista, muy propio de la época en que fue realizado. El éxito de "E.T. el extraterrestre", por una parte, y el desarrollo de la llamada "Guerra de las Galaxias" por parte del gobierno de Ronald Reagan, por la otra, hizo que se pusieran de moda películas como "S.O.S. Equipo Azul" o "El vuelo del navegante" durante los años 80. El encargado de dirigirla fue el popular Randal Kleiser, que había sido el director de cintas tan taquilleras como "Grease" y "El lago azul". Aún así, el filme que aquí nos ocupa no tuvo el mismo éxito y su incidencia popular fue mínima. Es más, el niño protagonista, Joey Cramer, no volvió a aparecer en una pantalla de cine.