Cuando su esposa muere en un golpe chapucero, el célebre ladrón de bancos Ronnie Purnell se entrega a la policia. Condenado a una dura pena de cárcel, se ve obligado a dejar a su joven hijo Aaron al cuidado de un traicionero amigo, quien en realidad planeó el arresto de Purnell. Treinta años más tarde, sale de la cárcel y planea la venganza.

Telefilme de acción realizado por la misma productora de "The fast and the furious" y "XXX". A pesar de su escasa originalidad y la repetición de los tópicos del género, destaca la presencia de tres veteranos actores de Hollywood: Dennis Hopper ("Easy Rider"), Will Patton ("Mensajero del futuro") y Fred Ward ("Elegidos para la gloria").