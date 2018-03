En un barrio marginal de Barcelona donde habitan principalmente inmigrantes y gitanos la vida no es fácil. Sobre todo para Cuajo, un minusválido que tiene muy pocas oportunidades para integrarse socialmente. Su sueño no es otro que crear en el barrio un estudio de grabación para los que, como él, aman la música y no quieren estar ganándose la vida de cualquier forma.

Drama sincero que se convirtió en una de las sorpresas de la 23ª edición de los premios Goya. "El truco del manco" se llevó tres galardones, al mejor director novel, al mejor actor revelación y a la mejor canción original. De hecho, el realizador, Santiago Zannou, solo había rodado dos cortos anteriormente, estrenándose con éxito en el campo del largometraje. Además, los actores no son profesionales y quizás por ello el aspecto de los personajes y las situaciones descritas resultan tan convincentes. El galardonado Juan Manuel Montilla El Langui, que encarna a Cuajo, tiene una minusvalía física real de nacimiento y lidera una banda de 'hip hop'. Cuando director y actor se conocieron en un viaje a Madrid, el realizador se animó a escribir una historia que acabaría convirtiéndose en esta aplaudida ópera prima.