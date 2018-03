Sinopsis

Un hombre va a buscar trabajo a la ciudad y deja a su hijo, que le acompaña, apostado en una cafetería de un terminal de autobuses para que le espere teniendo a cargo los emparedados que serán el almuerzo de los dos. Mientras el padre está ausente, el niño se compadece de un vagabundo y se los da para que coma. Cuando el padre regresa y ve que el niño ha repartido su almuerzo, ataca al hombre, siendo herido por él. Cortometraje que centra su poder en la simplicidad y en la fuerza de la historia. Trágica y a la vez heroica, analiza de manera sutil cómo se vive la marginalidad social y cómo incide ésta en la relación entre un padre y su pequeño hijo. El realizador Tom Shankland se mueve por el momento en el terreno de la producción de corto y mediometrajes. Algunos de sus mejores títulos son "Going Down" de 1999 o "Bubbles" de 1998, que obtuvo los premios a la mejor película, historia y guión en el Tierni International Festival of Film Schools-1998, así como el premio al mejor drama del Festival de Roma-1998 o el galardón del Edinburgh Film Festival del mismo año. Por su parte, "Bait" fue nominado en 1999 al mejor corto en los Premios Bafta....