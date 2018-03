Alemania, siglo XIX. Jake y Will Grimm se dedican a recorrer los pueblos engañando a los pobres lugareños contándoles falsas historias. El problema surge cuando llegan a un sitio sobre el que pesa una maldición real, cercano a un bosque encantado en el que recientemente han desaparecido varias niñas.

Terry Gilliam ("Brazil", "Doce monos"), uno de los directores más transgresores del cine occidental de la época, dirige este filme de aventuras sobre los legendarios escritores de cuentos, Will y Jake Grimm. Rindiendo homenaje tanto a la grandeza y a lo macabro del legado de los Grimm, la trama de la película se entrelaza con algunos de los relatos más famosos como "La Cenicienta", "Caperucita Roja" y "Hansel y Gretel".

El filme no se define como una adaptación realista de la vida de los estudiosos alemanes. Basada en un guion de Ehren Krueger ("The Ring"), la cinta está protagonizada por un gran elenco de actores; el ganador de un Óscar por "El Indomable Will Hunting" Matt Damon, Heath Ledger (con el que volvería a trabajar en "El imaginario del Doctor Parnassus"), Jonathan Pryce ("Carrington"), Lena Headey ("Aberdeen") y Monica Bellucci ("Matrix Reloaded").