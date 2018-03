Michael Kovak es un decepcionado seminarista de Estados Unidos que decide asistir a un curso de exorcismos en el Vaticano. Es allí donde su fe empezará a tambalearse al tiempo que se enfrenta a terribles fuerzas demoníacas y al lado más oscuro de sus creencias.

El realizador sueco Mikael Håfström, que ya había hecho sus pinitos en el género del terror con propuestas poco recordadas como "1408" o "El fantasma del lago", vuelve a proponerse erizar la piel de los espectadores. Y lo hace con un filme que, huyendo del efectismo de los trucos digitales, apuesta por un acercamiento realista al manido tema de los exorcismos. De hecho, hubo un trabajo de documentación notable detrás de la realización de "El Rito": el director estuvo en exorcismos reales, aunque no se le permitió presenciarlos, pero sí escucharlos. Además, el guion se cimienta sobre los hechos reales explicados en el libro "The Making of a Modern Exorcist", de Matt Baglio.

A pesar de esos esfuerzos y de la imponente presencia de Anthony Hopkins como protagonista, "El rito" no logró diferenciarse suficientemente ni aportar la excelencia necesaria para conquistar a la crítica o al público.