En el siglo XIX, el vanidoso y malhumorado rey de Siam contrata a Anna Leonowens, una encantadora y distinguida viuda inglesa, para que trabaje como maestra de los numerosos príncipes y princesas reales. Aunque en principio la tarea parece fácil, Anna se encontrará con las más variopintas dificultades a la hora de ejercer su cometido.

Pese a que hoy en día pueda parecer algo desfasado, este filme cosechó un importante éxito en taquilla en su momento, cuando el musical vivía su época de máximo esplendor. A partir de la novela "Anna and the King of Siam", de Margaret Landon, que ya había sido llevada al cine en 1946 por John Cromwell, con Irene Dunne y Rex Harrison como protagonistas, el director Walter Lang planteó una historia romántica, con algún que otro número musical de interés. La cinta se llevó el Oscar al mejor actor protagonista para Yul Brynner, junto a los de mejor dirección artística, música original y sonido; además de una nominación para su compañera de reparto, Deborah Kerr.

Cuarenta años después, Jodie Foster y Chow Yun-Fat protagonizarían aún otro ‘remake’, mucho menos exitoso, titulado "Ana y el rey".