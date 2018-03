Una enfermera atiende a un hombre gravemente herido a finales de la Segunda Guerra Mundial. Durante su recuperación en un monasterio de Italia, el paciente explica la historia de su vida a su cuidadora.

Ganadora de nueve premios Oscar, "El paciente inglés" pudo no llegar a las pantallas. Su productor, Saul Zaentz ("Amadeus"), buscó el apoyo de la Fox para producirla. Pero cuando el estudio comprobó que en el reparto no aparecía ninguna estrella, la compañía presionó para incorporar a nombres como Demi Moore o Danny DeVito. Como Zaentz no quiso cambiar a una Kristin Scott Thomas ("Cuatro bodas y un funeral"), a la que creía perfecta para el rol, ni a un Willem Dafoe ("La sombra del vampiro"), ideal para el papel de Caravaggio, la Fox se retiró del proyecto. La cinta solo llegó a buen puerto gracias a Sydney Pollack, que acudió en su rescate y presentó el proyecto a Miramax.

Así, finalmente, el filme se convirtió en el gran éxito de 1996, aún con un elenco lleno de caras de fuera del circuito comercial (Ralph Fiennes y Juliette Binoche, quienes ya habían coincidido en 1992 en "Cumbres borrascosas") o en aquel entonces desconocidas, como Naveen Andrews ("Perdidos").