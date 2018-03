Los pocos supervivientes de una guerra terrestre se han ido a vivir a la Luna. Pero el malvado emperador Omus amenaza con destruir la colonia si sus habitantes no se someten a su dominio.

Aunque los créditos anuncian que "El mundo que viene" se basa en una novela de H. G. Wells, la verdad es que la cinta solo toma de ella el título original ("The Shape of Things to Come"), pues la trama no guarda casi similitudes con las páginas del libro. Y es que la novela predice, si no se crea un estado único mundial, la Segunda Guerra Mundial y el colapso del orden social imperante, y en el filme aparecen extraterrestres muy desarrollados tecnológicamente, robots y naves espaciales.

Esta inclusión del legendario autor de obras como "La guerra de los mundos" o "La máquina del tiempo" se debió más a temas de márquetin que formales, pues "El mundo que viene" fue un intento de rentabilizar la fama de la saga de "La guerra de las galaxias", que en aquel entonces ya estaba preparando su segunda entrega. Con un presupuesto infinitamente menor, esta producción canadiense pudo contar con un Jack Palance ("Raíces profundas", "Miedo súbito") en uno de sus habituales papeles de villano.