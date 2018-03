En su última expedición, el científico Rick Marshall queda atrapado en un vórtice espacio-temporal que lo lanza a un pasado muy lejano. El científico carece de armas, habilidades e inteligencia para sobrevivir en un universo alternativo plagado de dinosaurios al acecho y fantásticas criaturas de otro mundo. Pero el doctor no está solo en esta aventura. Lo acompañan la superinteligente investigadora Holly y Will, un experto en supervivencia.

Comedia basada en la serie homónima creada por Sid y Marty Krofft en 1974, quienes, en este caso, ejercen de productores del filme. Dirigida por Brad Silberling ("City of Angels") y protagonizada por el entrañable cómico y creativo Will Ferrell (protagonista de "Más extraño que la ficción" y fundador de la productora Funny or Die), la cinta se caracteriza por el humor de tono absurdo del mencionado actor y la combinación hilarante de elementos que sólo se hace posible gracias al planteo de un universo paralelo.

Como curiosidad, de los tres meses que tomó realizarla, se destinó una semana entera para filmar sobre una pantalla de croma.