La carrera para la presidencia de los Estados Unidos entra en su recta final. William Russel y Joe Cantwell son los candidatos a suceder al actual presidente de la nación, pero tienen estilos totalmente antagónicos a la hora de plantear sus discursos.

Filme que tiene como eje central la lucha por el poder y que cuestiona los métodos a la hora de conseguirlo. Fue realizado en los años sesenta, época en la que reinaba el descontrol en la política interior de los Estados Unidos tras la muerte de John F. Kennedy. "The Best Man" está dirigida por Franklin J. Schaffner ("Patton"), en la que es su segunda incursión en el cine tras diversos trabajos en la pequeña pantalla. En los papeles de los candidatos encontramos a Henry Fonda ("Las uvas de la ira"), en el mejor momento de su carrera, y a Cliff Robertson ("Spiderman"). Pero sin duda, brilla especialmente Lee Tracy en el papel del Presidente de EEUU, lo que le llevó a alzarse con el Oscar al mejor actor secundario. Como dato curioso, destacar que Ronald Reagan fue rechazado para encarnar el papel de uno de los candidatos porque no encajaba como presidente.