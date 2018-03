Rachel Marron, una famosa cantante y actriz, recibe anónimos que amenazan su vida. Su representante contrata a Frank Farmer, uno de los mejores guardaespaldas en activo, para que la proteja. Pero Rachel y su entorno discuten con Farmer porque creen que sus medidas de seguridad son excesivas. Poco a poco, sin embargo, surgirá entre ambos una relación muy especial.

Lawrence Kasdan escribió la historia original de "El guardaespaldas" a finales de la década de 1960 para que la protagonizaran Steve McQueen y la cantante Diana Ross. El proyecto no cuajó y se pasó casi 20 años en un cajón, hasta que Kevin Costner lo rescató, consiguiendo con él uno de sus mayores éxitos de público. Buena parte del mismo se debió también a la presencia de la cantante Whitney Houston y su canción "I Will Always Love You", original de Dolly Parton. Sin embargo, esta celebérrima partitura no fue la que se coló en los premios Óscar, pues fueron candidatas "I Have Nothing" y "Run to You". Ninguna de las dos pudo con la música de "Aladdin".