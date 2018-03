Una família s’acaba de traslladar a la vella mansió de Canterville, on la filla, una adolescent que no està gens contenta del canvi, comença a veure coses estranyes, com una taca de sang que reapareix insistentment a la llar de foc. Finalment, descobrirà que es tracta d’un fantasma, el de Sir Simon de Canterville, habitant de la mansió durant el segle XVII, que vol alliberar-se d'una maledicció.

Telefilm dirigit per Crispin Reece, director de sèries televisives de producció britànica i protagonitzat per Ian Richardson (“Greystoke”).